Герасимов: группировка "Север" нарастила темпы по расширению полосы безопасности

Российские бойцы освободили семь населенных пунктов, сообщил начальник Генштаба

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Север" нарастила в текущие месяцы темпы по расширению полосы безопасности, освобождено семьнаселенных пунктов. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который проинспектировал группировку войск "Север".

"В текущие месяцы темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов. Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей", - сказал он.

Кроме того, напомнил он, войска группировки "Север" в освобожденных районах Курской области выполняют задачи гуманитарного характера. Инженерные подразделения группировки проводят разминирование территории Суджанского, Глушковского и Кореневского районов.