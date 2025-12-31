ТАСС: ВСУ обстреливают жителей освобожденных сел Сумской области из "Градов"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. ВСУ регулярно обстреливают освобожденные ВС РФ населенные пункты в Сумской области, используя РСЗО "Град", несмотря на оставшихся там мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"По населенным пунктам Сумской области, освобожденным бойцами "Севера", противник регулярно применяет РСЗО, в том числе "Вампир" (чешская версия "Града" - прим. ТАСС) и "Град", несмотря на наличие не эвакуированных мирных жителей", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который проинспектировал группировку войск "Север", освобождено 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях, наиболее крупным из них является Волчанск. Всего взято под контроль около 950 квадратных километров территории.