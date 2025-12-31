ТАСС: ВСУ перебросили к Мирополью до роты бригады теробороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в район Мирополья Сумской области до роты военнослужащих 116-й отдельной бригады теробороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении на участок наступления бойцов "Севера" в Краснопольском районе для недопущения утраты позиций командование ВСУ перебросило подразделения 122-й отдельной бригады теробороны. В район Мирополья дополнительно переброшено до роты 116-й отдельной бригады теробороны", - сказал собеседник агентства.