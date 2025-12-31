Над Новгородской областью с 28 по 29 декабря сбили 41 украинский БПЛА

Над Брянской областью сбили 49 беспилотников

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник над Новгородской областью в период с 28 по 29 декабря, над Брянской областью - 49 беспилотников. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

"Над территорией Брянской области - сбито 49 беспилотных летательных аппаратов; <…> над территорией Смоленской области в 1 час 50 минут 29 декабря 2025 года перехвачен 1 БПЛА; над территорией Новгородской области огнем подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат", - сказал он.

Так, он отметил, что с 3:18 до 5:01 мск 29 декабря над Новгородской областью были сбиты 11 беспилотников, с 6:20 до 7:13 мсак - 12 беспилотников, с 7:46 до 8:30 мск - еще 18 БПЛА.

В свою очередь над Брянской областью в период с 20:27 до 21:16 мск 28 декабря были уничтожены два беспилотника, с 23:15 до 00:07 мск - 17 БПЛА, а с 2:05 до 3:56 мск 29 декабря были сбиты еще 27 украинских беспилотников.