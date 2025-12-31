При отражении удара ВСУ по трем областям России применялись ЗРК и средства РЭБ

Также удар отражали мобильные огневые группы, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК), мобильные огневые группы и средства РЭБ участвовали в отражении массированного воздушного удара ВСУ по территориям Брянской, Смоленской и Новгородской областей. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

"В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ", - сказал он в ходе брифинга.