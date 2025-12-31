МО РФ: атака Киева на резиденцию Путина носила эшелонированный характер

Она была тщательно спланирована, указали в военном ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Террористическая атака Киева на резиденцию президента России в Новгородской области была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", - сказал он в ходе брифинга.