Очевидец атаки на резиденцию Путина слышал звук БПЛА от Валдайского озера

Местный житель поселка Рощино Игорь Большаков рассказал, что это было похоже на сильный скрежет
Редакция сайта ТАСС
09:41
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Звук беспилотников, направленных на резиденцию президента РФ в Новгородской области 29 декабря, был слышен со стороны Валдайского озера. Об этом заявил местный житель поселка Рощино Игорь Большаков.

"Со стороны озера я слышал. Потому что Валдайское озеро здесь, я живу в другой стороне, так что это было очень далеко. Но с их стороны", - отметил мужчина в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам местного жителя, он проснулся под утро от шума ракет, который "впервые в жизни слышал". По его словам, звук был похож на сильный скрежет. 

