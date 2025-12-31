МО показало задействованный в атаке Киева на резиденцию Путина дрон ВСУ

Аппарат остался практически цел после попадания зенитного снаряда в хвостовую часть

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ показало сбитый украинский беспилотник, задействованный в террористической атаке Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

На кадрах, представленных Минобороны России, отчетливо виден сбитый беспилотник, лежащий на снегу. Аппарат в результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть остался практически цел, его боевая часть, начиненная фугасными элементами, осталась неразорвавшейся.