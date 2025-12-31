ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины

Также ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах
Редакция сайта ТАСС
10:00
обновлено 10:18
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах", - сказали в министерстве. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине