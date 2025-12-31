ВСУ потеряли порядка 1 350 военных на всех направлениях СВО

Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 350 военнослужащих на всех направлениях специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки "Север" потери ВСУ составили до 210 военнослужащих и 12 автомобилей, в зоне ответственности группировки "Запад" - до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" и 16 автомобилей, а в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 210 военных, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" за сутки составили до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. В зоне ответственности "Востока" противник потерял до 190 военных, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей. А на направлении группировки "Днепр" уничтожено более 50 украинских военнослужащих и пять автомобилей.