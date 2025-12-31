ТАСС: жители правобережья Днепра активно сотрудничают с ВС РФ

В этом месте из-за географических особенностей роль местного населения и подполья высокая, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Местные жители с правобережья Днепра занимают активную антиукраинскую позицию и безвозмездно сотрудничают с российском армией. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В зоне ответственности группировки "Днепр" в силу географических особенностей роль местного населения и подполья крайне высока. На правобережье Днепра жители по-прежнему занимают крайне активную позицию: в Telegram-боты регулярно поступают предложения о сотрудничестве, люди хотят помогать, причем очень часто готовы делать это безвозмездно", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что с наибольшей инициативностью сообщают данные сотрудников ТЦК - личные данные, номера и марки автомобилей. "Доходит до того, что человек иногда готов работать в качестве агента, но исключительно по ТЦК, что говорит об отношении к людоловам даже проукраински настроенных граждан", - добавил представитель силовых структур.