Белоусов поздравил бойцов с освобождением Димитрова

Министр обороны РФ отметил храбрость и отверженность российских военных

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений с освобождением населенного пункта Димитров в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко 1487-го мотострелкового полка и 1435-го мотострелкового полка (штурмового) с освобождением населенного пункта Димитров в ДНР", - говорится в сообщении.

Белоусов отметил, что военнослужащие, проявляя храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои на донецкой земле. "В результате ваших профессиональных и решительных действий противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя", - отметил Белоусов.

Глава российского военного ведомства отметил, что бойцы уверенно продвигаются вперед. "Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, приближая день нашей общей победы. Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за Родину, навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства", - сказал он.

Минобороны РФ 28 декабря сообщило об освобождении Димитрова.