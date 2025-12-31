Над регионами России за сутки сбили 53 украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ с 08:00 мск до 23:00 мск 53 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"31 декабря с 08:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 - над территорией Брянской области, 5 БПЛА - над территорией Воронежской области, по 2 - над территориями Белгородской и Орловской областей, по 1 - над территориями Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областей", - сказали там.