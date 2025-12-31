ТАСС: ВС РФ за год освободили свыше 330 населенных пунктов

Больше половины из них освободили в Донецкой Народной Республике

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские войска за год освободили в Курской области и в зоне специальной военной операции свыше 300 населенных пунктов. Больше половины - в Донецкой Народной Республике (ДНР), следует из подсчетов ТАСС на основе сводок Минобороны РФ.

29 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска за год освободили на тот момент 334 населенных пункта, под контроль перешло свыше 6,6 тыс. кв. км территории. Декабрь, по словам главы Минобороны РФ Андрея Белоусова - стал рекордным месяцем в году по темпам продвижения ВС РФ

В начале года группировка войск "Север" продолжила освобождать населенные пункты Курской области. В марте в Минобороны РФ сообщили об освобождении сразу 29 населенных пунктов за неделю, включая город Суджу. 26 апреля было объявлено об освобождении последнего населенного пункта области, находившегося под контролем ВСУ, - села Горналь недалеко от Суджи. Таким образом, за четыре месяца 2025 года в Курской области российские войска освободили от ВСУ свыше 40 населенных пунктов.

О создании зоны безопасности

Также группировка приступила к созданию зоны безопасности. На данный момент сообщалось об освобождении в Сумской области почти 20 населенных пунктов. Также действиями Северной группировки войск было освобождено несколько населенных пунктов Харьковской области. В том числе город Волчанск - об этом президенту России 30 ноября доложили на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

Первым крупным городом освобожденным в ДНР стало Курахово 6 января. 31 июля действиям бойцов Южной группировкой войск был освобожден Часов Яр, 11 декабря - другой крупный город - Северск. Кроме того, в декабре 2025 года бойцы Центральной группировки войск освободили Красноармейск и Димитров. Всего в ДНР за год были освобождены порядка 180 населенных пунктов.

Западная группировка войск за год освободила порядка 40 населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Самым крупным из них стал город Купянск в Харьковской области (о его освобождении стало известно 20 ноября).

Первым освобожденным населенным пунктом в Днепропетровской области стало село Дачное. Его российские бойцы освободили 7 июля. Всего действиями подразделений Центральной и Восточной группировок войск в этом районе освобождены уже свыше 30 населенных пунктов.

В соседней Запорожской области самым крупным населенным пунктом освобожденным Восточной группировкой войск на данный момент является Гуляйполе (о завершении освобождения города стало известно 27 декабря).

В свою очередь бойцы из состава группировки войск "Днепр" освободили несколько населенных пунктов в Запорожской области. Последним из них на данный момент в декабре стало Лукьяновское.

Как докладывал 29 декабря президенту РФ командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Михаил Теплинский, передовые подразделения группировки войск "Днепр" находились на тот момент примерно в 15 км от южной окраины города Запорожья.

