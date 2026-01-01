Оператор БПЛА уничтожил группу боевиков ВСУ в районе Гришина

Боец ВС РФ также ликвидировал бронированную технику противника

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Оператор FPV-дрона подразделения беспилотных систем группировки войск "Центр" ударом уничтожил группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся укрыться в постройке в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Расчет БПЛА вскрыл и нанес огневое поражение по группе украинских боевиков, скрывающихся на окраине населенного пункта. В ходе боевой работы неонацисты попытались сменить позицию и укрыться в соседней постройке, но были уничтожены ювелирным ударом", - говорится в сообщении.

Также оператор ударного FPV-дрона в ходе дежурного полета обнаружил и оперативно уничтожил бронированную технику противника, экипаж которой пытался разминировать участки местности на линии боевого соприкосновения.

Как заявили в Минобороны РФ, точечная работа расчетов войск беспилотных систем группировки "Центр" по ликвидации украинских боевиков в прилегающих к Красноармейску населенных пунктах "позволяет сорвать возможные контратаки противника и создать условия для продвижения штурмовых групп в глубину обороны формирований ВСУ на данном направлении".