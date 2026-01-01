Группировка "Восток" уничтожила шесть БПЛА "Баба-яга" за неделю

Артиллеристы группировки также ликвидировали опорные пункты ВСУ в населенном пункте Терноватое

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Операторы беспилотников подразделения беспилотных систем 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожили за прошедшую неделю шесть гексакоптеров "Баба-яга" на своем направлении в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю одним из расчетов FPV-дронов 5-й отдельной гвардейской танковой бригады было обнаружено и уничтожено в воздухе шесть гексакоптеров типа "Баба-яга" ВСУ", - рассказали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что в ходе ведения активных наступательных действий в Запорожской области военнослужащие подразделения беспилотных систем 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с ударными беспилотными летательными аппаратами противника.

Оператор дрона с позывным Молодой рассказал, что управлял дроном в рамках другой боевой задачи, когда заметил пролетающий ниже гексакоптер "Баба-яга". "Я развернулся, догнал и уничтожил ее", - пояснил оператор.

Также в Минобороны рассказали о том, что артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в населенном пункте Терноватое. Оборудованные в застройке населенного пункта опорные пункты были выявлены операторами беспилотников в ходе воздушной разведки, а их координаты - переданы артиллерийским расчетам самоходных артиллерийских установок "Мста-С".

"В результате огневого воздействия опорные пункты противника в застройке населенного пункта Терноватое были уничтожены вместе с находившейся в них живой силой, что лишило противника возможности использовать данный участок для организации обороны", - подытожили в ведомстве.