Замкомроты Форманюк: новобранцам разъясняют цели СВО

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Вновь прибывающие в зону СВО военнослужащие ВС РФ проходят занятия по военно-политической подготовке, в ходе которых им разъясняются цели и задачи спецоперации. Об этом рассказал заместитель командира роты Алексей Форманюк на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

"Это мероприятие проводится для всех прибывших военнослужащих. На этих занятиях мы рассказываем о том, куда они попали, для чего они здесь. Подводим их к единой цели, что это наша победа. Люди приходят замотивированные на разные моменты, но после первого занятия у всех меняется мировоззрение. Это самое главное. Если это достигается после первого занятия, это отлично - чувство ненависти к врагу", - сказал Форманюк.

Как уточнили в ведомстве, занятия проводятся с военнослужащими, подписавшими первые контракты с Министерством обороны РФ и прибывшими в зону проведения СВО после подготовки на полигонах Вооруженных cил России. "В ходе первого комплексного занятия им рассказывают историю подразделения, меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей, а также показывают документальные фильмы о зверствах ВСУ над мирными жителями в Донбассе и Курской области", - добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ также рассказали, что завершающим этапом занятия становится беседа "Первый бой", в ходе которой военнослужащие, уже получившие боевой опыт в зоне СВО, рассказывают о боевой работе на линии боевого соприкосновения.