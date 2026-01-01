Танки Т-90М "Прорыв" получат комплекс активной защиты

Это поможет при противодействии БПЛА

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Модернизированные танки Т-90М "Прорыв" концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") получат обновленный комплекс активной защиты (КАЗ) с антидроновым режимом для обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом сообщил офицер военного представительства Минобороны России.

"В этом году было реализовано мероприятие по проработке программного обеспечения самого КАЗа, введен подрежим "Антидрон". Сейчас работа идет на то, чтобы устанавливать комплекс активной защиты, который будет противодействовать непосредственно дронам, сбивать их на подлете", - сказал представитель военной приемки Минобороны РФ в эфире телеканала "Россия-24".

В сюжете выпуска было также сказано, что с беспилотниками на оптоволокне будет работать комплекс активной защиты "Арена-М", который автоматически отслеживает и нейтрализует любые угрозы, выпуская по летящей противотанковой ракете или дрону снаряд-перехватчик. Такая система уже стоит на модернизированных танках Т-72Б3А.

Ранее сообщалось, что концерн "Уралвагонзавод" отправил в российские войска эшелон модернизированных танков Т-90М "Прорыв".

"Прорыв" - модернизированная версия платформы танка Т-90, различные модификации которого производятся с 1992 года. Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Одной из главных особенностей модернизированного танка является возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения.