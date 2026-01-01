Спецслужбы расшифровали полетное задание БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

Россия передаст материалы США

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Конечной целью атаки украинских беспилотников 29 декабря являлась резиденция президента РФ в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России по результатам расшифровки блока навигационной системы одного из беспилотников.

Спецслужбам удалось извлечь файл с полетным заданием. "Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области", - сказали там.

Россия передаст США материалы с расшифровкой данных с блока управления одного из украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

"Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне", - сказали там.