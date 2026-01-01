Над регионами России сбили 58 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 8:00 до 16:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря за восемь часов 58 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО в период с 8:00 до 16:00 мск перехватили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА над территорией Белгородской области, 13 дронов сбили над Крымом, 10 беспилотников - над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА - над территорией Татарстана, 3 дрона уничтожили над Краснодарским краем, 1 БПЛА - над территорией Курской области, 1 дрон перехватили над Липецкой областью и 1 БПЛА - над территорией Ростовской области, сказали там.