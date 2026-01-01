Россия передала США расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия передала США материалы с расшифровкой данных с украинского БПЛА, подтверждающие, что конечной целью атаки украинских беспилотников 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, пораженного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции президента России, переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве", - говорится в сообщении.