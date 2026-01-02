ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Юг" 26 блиндажей и 8 дронов

Российские военные в том числе уничтожили семь пунктов управления БПЛА противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 8 беспилотников, 7 пунктов управления БПЛА, а также 26 блиндажей и укрытий. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 26 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА. Сбито восемь беспилотников противника", - сказал Астафьев.