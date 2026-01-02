Группировка "Запад" уничтожила 46 тяжелых квадрокоптеров и 12 наземных роботов

Противник также потерял 42 пункта управления БПЛА и 4 склада боеприпасов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили 46 тяжелых квадрокоптеров, 16 БПЛА самолетного типа, а также 12 наземных робототехнических комплексов (НРТК), орудие "Гиацинт-Б", 4 миномета и гаубицу L119 ВСУ за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, барражирующий боеприпас, 46 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Кроме того, выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА и 4 склада боеприпасов ВСУ", - сказал он.

Бигма добавил, что военнослужащие группировки уничтожили 12 НРТК, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу L119, "Гиацинт-Б" и 4 миномета.