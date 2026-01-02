Бойцов "Севера" наградили за успешное выполнение задач в Харьковской области

Некоторым военнослужащим были присвоены первые офицерских звания, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Государственные награды и ведомственные знаки отличия вручили мотострелкам группировки войск "Север" за успешное выполнение боевых задач в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе церемонии награждения командование 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" вручило боевые государственные награды и ведомственные знаки отличия военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении. За проявленные мужество, героизм и высокий профессионализм ряд военнослужащих был удостоен государственных и ведомственных наград", - говорится в сообщении.

Так, орденом Мужества был награжден старший лейтенант Мансур Хасиев. "В марте этого года выполнили задачу по уничтожению закрепа противника. Было уничтожено 9 человек, 5 из них на моем счету", - рассказал он.

Как отметили в министерстве, на награждении некоторым военнослужащим были присвоены первые офицерских звания.

"Командование 82-го мотострелкового полка пожелало военнослужащим неиссякаемой стойкости, боевой удачи и скорейшего возвращения домой к своим семьям живыми и здоровыми. Военнослужащие, получившие награды, выразили благодарность командованию и подтвердили готовность к дальнейшему выполнению поставленных задач", - добавили в военном ведомстве.