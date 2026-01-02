ВСУ потеряли шесть пунктов управления БПЛА в зоне группировки "Восток"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за сутки уничтожили склад, три станции связи Starlink, шесть пунктов управления БПЛА и беспилотники ВСУ самолетного типа, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"Подразделениями войск беспилотных систем уничтожены склад материальных средств, три станции спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотной авиацией. Расчетами ПВО сбиты 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.