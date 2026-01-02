Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ у Гуляйполя

Также военнослужащие войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов вместе с живой силой ВСУ в Запорожской области, в Минобороны России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ствольной артиллерии "Гиацинт-Б" 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по выявленным целям. В результате артиллерийских ударов опорные пункты противника были уничтожены, что лишило его возможности удерживаться на подготовленных позициях и выстраивать новую оборону западнее населенного пункта Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве проинформировали, что военнослужащие войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов вместе с живой силой ВСУ в Запорожской области. "В результате действий войск беспилотных систем группировки войск "Восток" нарушено снабжения и переброска противника на данном направлении", - отметили там.