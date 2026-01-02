Сапер Кот: ВСУ используют самодельные мины из-за нехватки боекомплекта

Военнослужащие инженерных подразделений 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" в круглосуточном режиме расчищают пути для продвижения штурмовых групп и бронетехники, отметили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Украинские военнослужащие используют самодельные мины в большом количестве из-за нехватки у них промышленных боеприпасов. Об этом заявил сапер группировки войск "Восток" с позывным Кот.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Самодельные мины противник использует в обширных масштабах. Встречались мне очень много всяких разных. Используют самодельные мины по той причине, потому что [у них сейчас] истощение боекомплекта", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие инженерных подразделений 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" в круглосуточном режиме расчищают пути для продвижения штурмовых групп и бронетехники.

"Для ликвидации минных заграждений специалисты используют комплексный подход: от классических саперных щупов и накладных зарядов до современных беспилотников. Использование дронов с системами сброса позволяет дистанционно уничтожать взрывные устройства, минимизируя риск для личного состава", - добавили там.