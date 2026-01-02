Пленный из ВСУ: Киев больше боится потерять технику, нежели солдат

По словам Владислава Заболотного, их позицию несколько дней штурмовали российские войска, но никакой помощи от командующих не поступило

БЕЛГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспокоится о сохранности военной техники больше, чем о личном составе подразделений, хотя человеческие потери и так велики. Об этом ТАСС заявил солдат 5-го погранотряда ВСУ, оператор противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Владислав Заболотный, сдавшийся в плен российским войскам на сумском направлении.

"Очень много было [человеческих] потерь, точно так же и по технике. Я служил в Краснополье. В связи с последними потерями было запрещено выезжать на технике из населенного пункта, потому что [в командовании] боялись больше за технику, чем за личный состав", - рассказал он.

Заболотный добавил, что их позицию несколько дней штурмовали российские войска, но никакой помощи от командующих не поступило. "Начальство на это никак не реагировало: ни подкрепления, ни помощи - ничего не поступало. После чего мы услышали предложение от военнослужащих ВС РФ о сдаче [в плен], что нам сохранят наши жизни, и решили добровольно сдаться", - отметил он.