ТАСС: в Черниговской области уничтожили пункт дислокации сотрудников ТЦК

Расчеты ударных БПЛА "Герань-2" ликвидировали аналог военкомата в районе населенного пункта Новгород-Северский, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пункт дислокации сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уничтожен в Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Черниговской области расчеты ударных БПЛА "Герань-2" уничтожили пункт дислокации сотрудников местного ТЦК в районе населенного пункта Новгород-Северский", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры неоднократно сообщал о преступной и насильственной деятельности сотрудников ТЦК по отношению к мирному населению Украины.

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтвердили в Минобороны России.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны.