ТАСС: военным ВСУ после ранений отменяют отпуска

В украинских учебных центрах сокращают срок подготовки, добавили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащим ВСУ в некоторых подразделениях отменяют отпуска после ранений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинское командование в срочном порядке продолжает доукомплектовывать подразделения 57-й, 58-й отдельных мотопехотных бригад и 120-й отдельной бригады теробороны. Военнослужащим отменяют отпуска после ранений, а в учебных центрах сокращают срок подготовки", - сказал собеседник агентства.