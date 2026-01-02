Над регионами России за ночь сбили 64 украинских БПЛА

Над Самарской областью уничтожили 20 беспилотников

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 64 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 1 января текущего года до 07:00 мск 2 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА - над территорией Самарской области, 8 БПЛА - над территорией Воронежской области, 8 БПЛА - над территорией Саратовской области, 7 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА - над территорией Рязанской области, 6 БПЛА - над территорией Ростовской области, 3 БПЛА - над территорией Тульской области, 2 БПЛА - над территорией Белгородской области, 1 БПЛА - над территорией Курской области, 1 БПЛА - над территорией Калужской области, 1 БПЛА - над территорией Пензенской области и 1 БПЛА - над территорией Тамбовской области", - рассказали в Минобороны.