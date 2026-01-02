В ДНР рассказали, что "Волки да Винчи" ВСУ требуют вывода из-под Гуляйполя

За последние сутки подразделение потеряло больше 40 человек личного состава, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 2 января. /ТАСС/. Элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" требуют вывода из окрестностей Гуляйполя. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, за последние сутки подразделение потеряло несколько десятков человек личного состава.

"Волки да Винчи" требуют вывода из под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя. Причина - очень большие потери. Только за последние сутки двумя массированными ударами уничтожены больше 40 человек личного состава подразделения", - сказал Кимаковский.