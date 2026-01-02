ВС РФ уничтожили технические средства снабжения ВСУ под Константиновкой

Операторы БПЛА Южной группировки войск ликвидировали наземный роботизированный технический комплекс, квадроцикл и пункт управления беспилотниками противника, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли пункт управления БПЛА и технические средства снабжения в результате действий войск беспилотных систем в составе группировки войск "Южная" на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки на константиновском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск были выявлены и уничтожены наземный роботизированный технический комплекс (НРТК), квадроцикл и пункт управления БПЛА Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что НРТК был обнаружен во время подвоза боеприпасов на позиции противника, а квадроцикл использовался для ротации личного состава и транспортировки грузов ВСУ.