ВС РФ уничтожили технические средства снабжения ВСУ под Константиновкой
Редакция сайта ТАСС
08:06
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли пункт управления БПЛА и технические средства снабжения в результате действий войск беспилотных систем в составе группировки войск "Южная" на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки на константиновском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск были выявлены и уничтожены наземный роботизированный технический комплекс (НРТК), квадроцикл и пункт управления БПЛА Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что НРТК был обнаружен во время подвоза боеприпасов на позиции противника, а квадроцикл использовался для ротации личного состава и транспортировки грузов ВСУ.