ВСУ потеряли за неделю от действий группировки войск "Восток" свыше 1 405 военных

Российская армия также уничтожила 24 боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 2 танка

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" свыше 1 405 военных, 2 танка, а также 5 складов боеприпасов и материальных средств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1 405 военнослужащих, 2 танка, 24 боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 5 складов боеприпасов и материальных средств", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. В Минобороны РФ напомнили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Гуляйполе Запорожской области.