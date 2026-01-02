Группировка войск "Север" за неделю уничтожила свыше 1 305 военнослужащих ВСУ

Кроме того, противник потерял четыре танка и пять орудий полевой артиллерии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Северной группировки войск за минувшую неделю составили свыше 1 305 военнослужащих и 4 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1305 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 91 автомобиль, 5 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - указали в ведомстве.