Группировка войск "Юг" за неделю уничтожила свыше 1 295 солдат ВСУ

Противник также потерял 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли более 1 295 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности Южной группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1 295 военнослужащих, 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за неделю подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. "Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - добавили в Минобороны РФ.