Военнослужащие "БАРСа-32" получили награды в Запорожье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Добровольцам отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" вручили государственные награды в Запорожской области в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

"В зоне проведения специальной военной операции представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС РФ вручил государственные и ведомственные награды добровольцам отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр", отличившимся в ходе выполнения боевых задач. Церемония награждения медалями "За спасение погибавших", а также ведомственными знаками отличия "Воин-доброволец" состоялась в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что представитель ГОМУ ГШ ВС РФ поблагодарил военнослужащих за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боев.

Номер артиллерийского расчета с позывным Шопен, получивший награду за спасение товарища из-под огня противника, рассказал о своей боевой работе: он отвечает за сопровождение и защиту техники от беспилотников. "Сбивали много, сбивали в день по 3-5 камикадзе, которые пытались пролететь на позицию. Потому что любой не сбитый - это чья-то жизнь, за это работаешь по возможности. Сложно сбить, но со временем, как у любого охотника, получается все быстро. Это первый, второй, третий раз сложно, а потом уже азарт, уже как охота", - сказал он.