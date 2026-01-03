Ансамбль "Селенга" выступил перед артиллеристами группировки "Восток"

В новогоднюю программу вошли известные праздничные композиции и народные песни

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Артисты ансамбля "Селенга" провели новогодний концерт для артиллеристов Восточной группировки войск в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В зоне проведения специальной военной операции ансамбль 36-й общевойсковой армии «Селенга» выступил с праздничным новогодним концертом перед артиллеристами группировки войск «Восток». Творческая программа была представлена военнослужащим 30-й артиллерийской бригады, выполняющим боевые задачи на передовых позициях", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в новогоднюю программу вошли известные праздничные композиции и народные песни. По завершении выступления военнослужащие поблагодарили артистов ансамбля за подаренное праздничное настроение и теплые эмоции.

Солистка ансамбля "Селенга" Татьяна осознает важность своей работы. "Я считаю, что любой концерт очень важен, потому что ребята хоть немного отвлекаются от тех тяжелых мыслей и от тех непростых задач, которые они здесь выполняют. <…> Бывает такое, что на концерт приходят очень загруженные эмоционально ребята. И кто-то просто сидит, смотрит в одну точку, кто-то очень активно принимает участие в концерте, улыбается, смеется. Но все-таки каждый, когда выходит после нашего выступления, говорит спасибо. И взгляд, глаза меняются у каждого", - отметила артистка.