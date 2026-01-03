Над регионами России и акваторией Азовского моря сбили 103 украинских БПЛА

Из них 44 аппарата уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Средства ПВО за семь с половиной часов сбили 103 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"3 января 2026 года в период с 16:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 44 БПЛА - над территорией Брянской области, по 18 БПЛА - над территориями Калужской области и Московского региона, 5 БПЛА - над территорией Тульской области, по 4 БПЛА - над территориями Орловской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА - над территорией Ростовской области и по одному БПЛА - над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края", - говорится в сообщении.