Бойцы Южной группировки уничтожили 33 блиндажа ВСУ
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 4 терминала спутниковой связи Starlink, 5 робототехнических комплексов и поразили 33 блиндажа и укрытия ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 10 антенн связи, 4 терминала спутниковой связи Starlink, 5 робототехнических комплексов и поражено 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сбито 6 беспилотников противника", - отметил он.
Астафьев напомнил, что за прошедшие сутки противник потерял более 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 4 артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.