Группировка "Запад" сбила за сутки 95 украинских дронов

ВС РФ также поразили 49 пунктов управления БПЛА, 10 роботизированных платформ и 8 минометов противника

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки сбили 95 беспилотников, уничтожили 49 пунктов управления БПЛА, 10 роботизированных платформ и 8 минометов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Военнослужащие группировки войск "Запад, в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили <…> 8 минометов, 10 надземных робототехнических комплексов. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 55 тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, выявлено и уничтожено 49 пунктов управления БПЛА", - сказал Бигма.