Группировка "Запад" сорвала две попытки ВСУ прорваться в Купянск

Российские войска уничтожили при этом свыше 10 солдат противника

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" в течение суток отразили две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. При этом было уничтожено более 10 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск. Уничтожено свыше 10 боевиков", - сказал Бигма.