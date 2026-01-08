Инструктор Дунай рассказал, как бойцы уничтожили более 14 дронов-камикадзе ВСУ

Во время тренировок инструкторы отрабатывают с военнослужащими действия в составе отделений, а также в "двойках" и "тройках", как в наступательном бою, так и при ведении оборонительного боя по удержанию позиций, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские бойцы, попав в открытом поле в засаду из дронов-камикадзе ВСУ, смогли уничтожить более 14 беспилотников. Об этом в видео, предоставленном Минобороны РФ, рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным Дунай.

"Они шли вдвоем и так получилось, что на открытом поле они попали в так сказать засаду дронов-камикадзе. И они вдвоем уничтожили более 14 штук. Они набрали дистанцию и друг друга прикрывали", - сказал военнослужащий.

В военном ведомстве пояснили, что в ходе тренировок инструкторы, имеющие богатый боевой опыт, отрабатывают с военнослужащими действия в составе отделений, а также в "двойках" и "тройках", как в наступательном бою, так и при ведении оборонительного боя по удержанию позиций.

В ходе отработки практических действий военнослужащие последовательно отрабатывают элементы, необходимые для штурма позиций в условиях ограниченной видимости - правильное перемещение, прикрытие, ведение непрерывного огня на подавление, контроля направлений стрельбы. Кроме того, особое внимание уделяется организации взаимодействия между военнослужащими.