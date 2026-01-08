ВСУ потеряли 11 ПУ дронами в зоне группировки "Восток"

ВС РФ в том числе уничтожили две станции Starlink противника

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за сутки уничтожили 2 станции связи Starlink и 11 пунктов управления (ПУ) БПЛА ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем <...> 2 станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией", - говорится в сообщении.