ВСУ потеряли 11 ПУ дронами в зоне группировки "Восток"
Редакция сайта ТАСС
02:03
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за сутки уничтожили 2 станции связи Starlink и 11 пунктов управления (ПУ) БПЛА ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
"В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем <...> 2 станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией", - говорится в сообщении.