ВС РФ уничтожили транспорт ВСУ, сорвав ротацию противника

Боевую задачу выполнила группировка "Север", рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов на оптоволоконном управлении войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" уничтожили несколько транспортных средств ВСУ и сорвали ротацию украинских подразделений в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Специалисты войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили несколько пикапов и квадроциклов украинских неонацистов в зоне проведения СВО в Харьковской области, тем самым сорвав проведение ротаций противника на своих позициях", - говорится в сообщении.

Там отметили, что благодаря круглосуточному дежурству разведывательных дронов и ударных БПЛА российским войскам удается уничтожать живую силу и технику ВСУ на этапе подъезда к позициям.