Бойцов группировки "Запад" наградили на краснолиманском направлении

После официальной части для военнослужащих мотострелкового полка "Башкортостан" провели праздничный концерт, отметили в Минобороны

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Военнослужащие полка "Башкортостан" Западной группировки войск получили награды и воинские звания на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащим мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в торжественной обстановке вручили ведомственные награды и присвоили воинские звания на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что представитель командования поблагодарил бойцов за проявленные в боях мужество, отвагу и самоотверженность. После официальной части для личного состава был организован праздничный концерт, затем военнослужащие вернулись к выполнению своих боевых задач.

Санитар полка с позывным Асян рассказал о проведенном мероприятии. "Нашим бойцам были вручены медаль участника СВО и были вручены офицерские звания. И, конечно, наша республиканская, нашей республики - это медаль генерала Шаймуратова, достойная награда", - сказал он.