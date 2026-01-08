Операторы БПЛА группировки "Днепр" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Кроме того, ВС РФ нанесли точные удары по позициям ВСУ на ореховском направлении, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем совместно с подразделениями ульяновского десантно-штурмового соединения группировки войск "Днепр" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что в зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты Войск беспилотных систем совместно с подразделениями Ульяновского десантно-штурмового соединения эффективно уничтожают объекты ВСУ в районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области.

"В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен. Слаженная работа разведки и ударных групп создает благоприятные условия для выполнения задач штурмовыми подразделениями ВДВ", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что на основе полученных от разведки данных были поражены пикапы с личным составом, проводившим ротацию на передовых позициях, грузовой автотранспорт и бронеавтомобили, личный состав ВСУ в опорных пунктах, а также антенны - ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА.

Кроме того, добавили в военном ведомстве, расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки "Днепр" нанесли точные удары по позициям ВСУ на ореховском направлении. Тем самым они улучшили положение российских войск по переднему краю.