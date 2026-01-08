Бойцы "Востока" уничтожили укрепленные позиции и пункты управления дронами ВСУ

Противник оборудовал опорный пункт в жилой застройке Чаривного, который использовался для подготовки и проведения контратак, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили укрепленные позиции, опорные пункты, живую силу и пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения огневых задач расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 35-й армии группировки войск "Восток" уничтожил укрепленные позиции, пункты временной дислокации и позиции операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области", - отметили в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что противник оборудовал опорный пункт в жилой застройке Чаривного, который использовался для подготовки и проведения контратак. В результате огневого поражения были уничтожены пункты временной дислокации и центры управления беспилотниками.

Также разведывательный расчет БПЛА вскрыл сеть замаскированных опорных пунктов противника. После получения целеуказаний, расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 35-й общевойсковой армии нанесли серию точных ударов по выявленным позициям. Артиллеристы уничтожили живую силу противника, пытавшуюся укрыться в окопах.

В свою очередь расчеты беспилотников войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области в районах населенных пунктов Верхняя Терса и Староукраинка. "С получением информации о местоположении позиций ВСУ расчеты ударных БПЛА выдвинулись для уничтожения заданных целей. В результате воздушной атаки были уничтожены наземные станции управления дронами, воздушные ретрансляторы и тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга", - подытожили в МО РФ.