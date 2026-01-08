Операторы беспилотников уничтожили инженерную технику и пикап ВСУ

Ликвидированный трактор инженерного подразделения противника был задействован для возведения фортификационных сооружений, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Войск беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили инженерную технику и пикап с живой силой ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчет ударных FPV-дронов поразил трактор инженерного подразделения противника, который был задействован для возведения фортификационных сооружений. Благодаря точечному поражению техники ВСУ были приостановлены инженерные работы на одном из участков", - отметили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что также один из операторов беспилотников уничтожил пикап с живой силой противника, осуществлявший подвоз боеприпасов и провианта на позиции противника. "Несмотря на наличие антидроновых сетей, оператор смог пройти по коридору так называемой "дороги жизни" и ударить осколочно-фугасной боевой частью по машине украинских военных", - пояснили в МО РФ.

В свою очередь операторы беспилотников группировки войск "Запад" продолжают уничтожение формирований ВСУ, пытающихся проводить контратаки и подвоз живой силы в купянском районе Харьковской области.