Подполье: инфраструктуре ВМС Украины в 2025 году был нанесен серьезный ущерб

Поражены причалы, суда и логистическая инфраструктура, рассказал собеседник агентства

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Серьезный ущерб в результате ударов нанесен инфраструктуре Военно-морских сил Украины в 2025 году, часть ударов скорректировало подполье. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"2025 год стал, пожалуй, самым масштабным с точки зрения ударов по военно-морской структуре ВМС Украины в Одессе и Николаеве. Поражены не только причалы и суда, но и логистическая инфраструктура: склады, погрузчики, элеваторы. Нанесен серьезный ущерб", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что к подготовке большинства этих ударов в разной степени привлекалось подполье. "Где-то функционал сводился к корректировке, где-то агенты самостоятельно находили объект, вели разведку, передавали координаты", - уточнил собеседник агентства.